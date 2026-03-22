BENİN Milli Takımı’na çağrılan golcü oyuncu Steve Mounie, performansıyla dikkat çekerken; savunmanın önemli isimlerinden Fidan Aliti ile Florent Hadergjonaj ise Kosova Milli Takımı’nın kadrosunda yer aldı. Orta sahada takımın kreatif gücü olan Ianis Hagi, Romanya Milli Takımı’ndan davet alırken; hücum hattının etkili isimlerinden Meschack Elia da Demokratik Kongo Milli Takımı’na çağrıldı. Süper Lig’e verilen arayı ülkelerinin milli formasıyla değerlendirecek olan Alanyasporlu futbolcular, milli takım kamplarına katılarak hazırlıklara başladı.

Alanyaspor Kulübü, milli takımlara giden oyuncularıyla gurur duyarken, futbolcuların uluslararası arenada gösterecekleri performans da merakla bekleniyor. Turuncu-yeşilli ekipte milli davet alan oyuncu sayısının fazlalığı ise kulübün kadro kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi. Cemali AYDINOĞLU