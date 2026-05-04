PORTEKİZ Ligi'nde Porto, sahasında FC Alverca'yı 1-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Teknik direktör Francesco Farioli kariyerinin ilk lig zaferine ulaştı. Portekiz Ligi'nin 32. haftasında lider FC Porto, Dragao Stadyumu'nda FC Alverca'yı konuk etti. Mücadelenin 40. dakikasında Bednarek'in golüyle öne geçen ev sahibi ekip, ikinci yarıda skor üstünlüğünü koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 85'e yükselten Porto, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi ve 4 yıl aradan sonra yeniden zirveye çıktı. Şampiyonluğun ardından dikkat çeken bir tebrik de Jose Mourinho’dan geldi. SL Benfica Teknik Direktörü Mourinho, Famalicao ile oynadıkları ve 2-2 sona eren maçın ardından Porto'nun şampiyonluğunu kutladı. Porto'nun başındaki Farioli teknik direktörlük kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu elde etti. Daha önce Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor'da görev yapan İtalyan çalıştırıcı, önemli bir başarıya imza attı. Corendon Alanyaspor Kulübü de Farioli için bir tebrik mesajı yayınlayarak, "Porto ile Portekiz Ligi şampiyonluğuna ulaşan eski teknik direktörümüz Francesco Farioli'yi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verdi. Spor SERVİSİ

Muhabir: Ece Ergez