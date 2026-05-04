CORENDON Alanyaspor'un daha önce yüksek bonservis beklentisinin transferin önünde engel oluşturduğunu belirten yorumcu, bu rakamın 5-6 milyon Euro seviyesine düşmesi halinde transferin ciddi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. 22 yaşındaki genç oyuncusun potansiyeline dikkat çeken yorumcu, bu seviyede bir oyuncunun hem yerli hem de sol ayaklı olmasının büyük avantaj olduğuna vurgu yaptı. Türkiye'de bu özelliklere sahip oyuncu bulmanın oldukça güç olduğunu belirten yorumcu, Ümit Akdağ'ın bu anlamda öne çıktığını kaydetti. Anadolu kulüplerinden bu seviyede oyuncu transfer etmenin de her geçen gün zorlaştığı ifade edildi.

GALATASARAY İÇİN ALTERNATİF

Yapılan değerlendirmede, Ümit Akdağ'ın Abdülkerim Bardakçı'nın arkasında güçlü bir alternatif olabileceği ve savunma rotasyonunu önemli ölçüde rahatlatacağı belirtildi. Tecrübeli oyuncunun yaşa bağlı performans düşüşü ihtimali göz önüne alındığında, genç bir takviyenin gerekliliğine dikkat çekildi. Ümit Akdağ'ın Galatasaray'a transfer olması halinde uzun yıllar forma giyebilecek potansiyele sahip olduğu ifade edilirken, bu hamlenin kulübün savunma hattını kalıcı şekilde güçlendirebileceği görüşü paylaşıldı. Yorumcuya göre, bu transferin gerçekleşmesi halinde sarı-kırmızılıların stoper hattında uzun süre yeni bir arayışa girmesine gerek kalmayabilir. Cemali AYDINOĞLU

