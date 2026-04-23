MAVİ-beyazlı ekip, 30 haftalık maratonu 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle tamamladı. 38 puan toplayan Alanya temsilcisi, ligi 8’inci sırada bitirdi. Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizen ekip, özellikle ilk yarıda yaşadığı puan kayıplarının etkisini ikinci yarıda da tam anlamıyla telafi edemedi. Takım, her sezon ligde kalmayı başararak istikrar yakalasa da, henüz play-off potasına güçlü bir aday olabilecek seviyeye ulaşamadı. Sezonun ilk bölümünde üst üste alınan mağlubiyetler takımı alt sıralara iterken, teknik direktör değişimi sonrası toparlanma süreci başladı. İkinci yarıda alınan kritik galibiyetler takımın potansiyelini ortaya koydu. Ancak istikrarsız sonuçlar, üst sıralarla aranın açılmasına neden oldu.

YENİ SEZONDA HEDEF PLAY-OFF

Üç sezondur 3. Lig'de kalıcı olmayı başaran Alanya 1221 FSK, artık "ligde kalma" hedefinden "üst sıralara oynama" hedefine geçiş yapmak istiyor. Genç oyuncu yapısı, zaman zaman ortaya konan etkili futbol ve alınan kritik galibiyetler, bu potansiyelin varlığını gösteriyor. Ancak istikrarın artırılması, kadro derinliğinin güçlendirilmesi ve hücum verimliliğinin yükseltilmesi, bir üst hedef için belirleyici olacak. Alanya 1221 FSK için artık yeni hedef; sadece ligde kalmak değil, play-off hattını zorlayan ve üst lig hesapları yapan bir takım kimliğine bürünmek. Geride kalan üç yıl, bu yolun temelini oluşturdu. Şimdi ise o temelin üzerine güçlü bir çıkış inşa etme zamanı. Cemali AYDINOĞLU