Corendon Alanyaspor’un deneyimli futbolcusu Florent Hadergjonaj ve eşi Dorina Hadergjonaj, kızları Lenard’ın yeni yaşını Alanya’da düzenlenen özel bir organizasyonla kutladı. Aile yakınları ve dostların katıldığı etkinlik, samimi atmosferiyle dikkat çekti.

SAMİMİ ORTAM, NEŞELİ ANLAR

Organizasyonda sıcak ve içten bir ortam hakimdi. Davetliler, minik Lenard’ın mutluluğunu paylaşırken gün boyunca kahkahalar eksik olmadı. Özellikle çocukların bir araya geldiği anlar, etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Hadergjonaj ailesi, misafirleriyle tek tek ilgilenirken, organizasyon boyunca samimiyet ön plandaydı. Katılımcılar, yoğun sezon temposu içinde böyle bir buluşmanın keyfini çıkardı.

KUTLAMANIN MERKEZİNDE LENARD VARDI

Doğum gününün en dikkat çeken ismi olan Lenard, enerjisi ve sevimliliğiyle herkesin ilgisini topladı. Etrafa saçtığı gülücüklerle davetlilerin kalbini kazanan minik Lenard, gün boyunca ilgi odağı oldu.

Ailesiyle birlikte vakit geçiren Lenard’ın mutluluğu, organizasyona katılanlara da yansıdı. Özellikle doğum günü için hazırlanan özel konsept alan, çocukların keyifli zaman geçirmesine olanak sağladı.

ALANYA’DA YAZ HAVASI ERKEN GELDİ

Deniz kenarında gerçekleştirilen kutlama, güzel havanın da etkisiyle adeta yaz şenliği havasına büründü. Davetliler hem güneşin hem de Alanya sahilinin sunduğu manzaranın tadını çıkardı.

Gün boyu süren etkinlikte müzik, sohbet ve eğlence bir arada yaşanırken, açık hava organizasyonu katılımcılardan tam not aldı.

PASTA KESİMİYLE ZİRVEYE ULAŞTI

Özenle hazırlanan doğum günü pastasının kesilmesiyle birlikte kutlamada coşku doruğa ulaştı. Davetliler hep birlikte Lenard’ın yeni yaşını kutlarken, ortaya renkli ve unutulmaz görüntüler çıktı.

Günün sonunda hem Hadergjonaj ailesi hem de davetliler için bu özel organizasyon, hafızalarda yer edecek anılar arasında yerini aldı.

ALANYA SOSYAL YAŞAMINA YANSIYAN ETKİ

Alanyasporlu futbolcuların şehirdeki sosyal yaşama katılımı, kentteki birlik ve aidiyet duygusunu da güçlendiriyor. Bu tür organizasyonlar, hem sporcular ile şehir halkı arasındaki bağı kuvvetlendiriyor hem de Alanya’nın sosyal yaşamına canlılık katıyor.