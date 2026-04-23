Antalya’da görev yapan Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş, uzun süredir mücadele ettiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Doğuştan gelen Caroli hastalığı nedeniyle 66 gündür tedavi altında bulunan Taş’ın vefatı, yargı camiasında ve kent genelinde üzüntüyle karşılandı.

Merhum savcının, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş’ın kardeşi olduğu öğrenildi.

MANAVGAT’TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Gadem Taş’ın cenazesi, 24 Nisan Cuma günü Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Beşkonak Yardibi Mahallesi’nde toprağa verilecek.

Cenaze namazının, ikindi namazına müteakip kılınmasının ardından defin işlemlerinin gerçekleştirileceği bildirildi.

YARGI CAMİASINDA ÜZÜNTÜ

Görev yaptığı süre boyunca meslektaşları tarafından saygıyla anılan Savcı Gadem Taş’ın vefatı, Antalya başta olmak üzere bölgedeki hukuk çevrelerinde derin üzüntü yarattı.

Taş’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı mesajları iletilirken, cenaze törenine çok sayıda katılım bekleniyor.