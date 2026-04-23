Alanya’nın Seki Mahallesi sınırlarında yer alan bölgede, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin hazine arazileri üzerine ev ve çardak inşa ederek alanı sahiplenmeye çalıştıkları öne sürüldü. İddialara göre, mahalle ile ilgisi bulunmayan bazı kişilerin de “Bu arazide bizim de payımız var” diyerek bölgeye gelerek önce işgal girişiminde bulundukları, ardından farklı yöntemlerle arazileri kendi kontrollerine almaya çalıştıkları belirtildi. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, yetkililerden müdahale beklediklerini ifade ederek, “Alanya Kaymakamlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gerekeni yapacağına inanıyoruz. Hazine arazilerindeki işgallerin kaldırılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. Yaşanan gelişmeler üzerine Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’ün talimatıyla harekete geçildi. Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri ve ilgili memurlar bölgede incelemelerde bulunarak işgal edildiği tespit edilen hazine arazileri için tutanak tuttu. İşgalcilere yönelik de resmi sürecin başlatıldığı öğrenildi. Hazırlanan raporun Kaymakamlığa sunulmasının ardından, işgal edilen alanların boşaltılması için gerekli adımların atılacağı belirtildi. Mahalle sakinleri ise sürece duyarsız kalmayarak müdahale talimatı veren Kaymakam Öztürk’e teşekkür etti. (Haber MERKEZİ)

