PRAMAC Yamaha sürücüsü, 2024 ve 2025 sezonlarında Dünya Superbike şampiyonluklarını Jerez'de ilan etmişti. Sezona alışık olmadığı üç pistle başlayan Toprak, Jerez'i bildiği için daha iyi bir hafta sonu geçirme niyetinde. Hafta sonu öncesinde konuşan Milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu, "Jerez'i gerçekten çok seviyorum. Sadece pistin yapısını ve hissiyatı beğendiğim için değil, aynı zamanda son iki yılda burada dünya şampiyonu olduğum için de benim için çok özel bir yer. Burada harika anılarım var. Burada yeniden yarışacak olmak beni heyecanlandırıyor, çünkü genelde benim için iyi sonuçlar getiren bir pist. Ancak artık Yamaha ile yeni bir projedeyiz, bu yüzden pistle olan iyi hissin motosiklete de yansıyıp yansımayacağınız görmemiz gerekiyor. Takımın paketi geliştirmek için çok çalıştığını biliyorum. Ben de her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini yapıp iyi bir sonuç almayı umuyorum." dedi. Amerika GP'sinde 15'inci olarak bu yılki ilk puanlarını alan Toprak, Yamaha sürücüleri arasında en iyisi olmuştu. Cemali AYDINOĞLU

