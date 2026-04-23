ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı. İlk etkinlik, ALKÜ Uygulama Anaokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Şeker, öncülüğündeki öğrenciler Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç ve Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu’nu ziyaret ettiler. Ziyarette öğrenciler Rektör Yardımcılarıyla sohbet ettikten sonra makam koltuğuna oturdular. Öğrenciler burada isteklerini belirtirken keyifli anlar yaşandı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kılıç ve Prof. Dr. Bayramoğlu, öğrencilere hayatlarında başarılar dileyerek yarınlarımızın teminatı olan tüm çocukların23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Ziyarette, ALKÜ Uygulama Anaokulu İktisadi İşletme Müdürü Abdurrahman Coşkun ile ALKÜ Uygulama Anaokulu Uzman Öğretici Cansu Uygun da yer aldı. Ziyaretler toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Öte yandan Kestel Alantur Ayhan Şahenk İlkokulu 3-A sınıfı öğrencisi Elif İkra Er, Okul Müdürü Veli Uğur ve Sınıf Öğretmeni İlke Tamer ile birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktarı ziyaret ettiler. Ziyarette makam koltuğunu devralan öğrenci Elif İkra, kütüphanenin daha çok büyütülmesini talimatını verdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayraktar, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek minik Elif’e ve arkadaşlarına başarılar diledi. Keyifli geçen ziyaretin ardından minik Elif ve öğretmenleri, ALKÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi ziyaret ederek bilgi aldılar.

MİNİK ALKÜ’LÜLER ATA’NIN İZİNDE

ALKÜ’nün 7’den 70’de hayat boyu eğitim anlayışı kapsamında kurulan Uygulama Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladılar. Öğrenciler Anaokulunda yapılan kutlamalarda şiirler okuyarak ve danslar eşliğinde şarkılar söylediler. Minik ALKÜ’lü yürekler söyledikleri marşlar ve şiirlerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnet duyduklarını belirterek, yarınların umudu olduklarını hep bir ağızdan dile getirdiler. Öğrenciler etkinliklerin devamında oyunlar, yüz boyama, resim yapma gibi çeşitli etkinliklerle 23 Nisan’ı kutladılar. Minik ALKÜ’lülerin heyecanlarına Anaokulu öğretmenleri ve veliler de eşlik etmesiyle renkli görüntüler oluştu. Bir başka etkinlik ise ALKÜ Eğitim Fakültesi kMüzik Eğitimi Ana Bilim Dalı ve ALKÜ Uygulama Anaokulu iş birliğinde “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” etkinliği oldu. Burada Öğr. Gör. Dr. Irmak Karabulut’un konferansının ardından çocuklar büyükleriyle birlikte marşlar ve şarkılar söylediler. Renkli anların ortaya çıktığı etkinlikte öğrenciler Türk bayraklarıyla birlikte unutulmaz anlara imza attılar.

ÖĞRENCİLER ALKÜ’YÜ ZİYARET ETTİLER

ALKÜ’de dolu dolu geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri Alanya’da çeşitli ilkokuldan öğrencilerin ziyaretleriyle devam etti. ALKÜ Genetik ve Bilim Topluğu tarafından düzenlenen DNA Günü etkinliğinde Alanya BİLSEM öğrencileri, laboratuvarda deney yaptıktan sonra konferansa katıldılar. Öğrenciler, öğretmenleri Burcu Alpaslan ve Emine Altınkal eşliğinde Kestel Yerleşkesini gezdiler. Bir başka etkinlik ise Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu öğrencilerinin ziyaretiyle devam etti. ALKÜ Genç Rekreasyon Gönüllüleri Topluluğu tarafından yapılan “Bugünün Küçükleri Yarının Büyükleri” etkinliğinde minik öğrenciler, topluluk öğrencileriyle birlikte eğitsel oyunlar, yakan top, parkur yarışları yaparak gönüllerince eğlendiler. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: YARINLARIMIZ ÇOCUKLARIMIZA EMANET

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, yarınların emanet edileceği çocukların en iyi şekilde yetişmesi için eğitimin, bilimin ve sevginin rehberliğinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “23 Nisan, sadece takvimdeki bir yaprak değil; bir milletin bağımsızlık iradesinin çocuk kalbiyle buluştuğu eşsiz bir gündür. Çünkü biliyoruz ki; bir çocuğun kurduğu hayal, yarının dünyasını inşa edecek olan temel taştır. Onların özgürce büyümesi, nitelikli eğitim alması ve hayallerinin peşinden koşabilmesi, hepimizin ortak sorumluluğudur. Geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın ve içindeki çocuğu asla kaybetmeyenlerin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!” dedi.



