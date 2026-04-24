Alanya Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Mahmutlar’daki Hanife Cebeci ile Rüya İpekten - Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademileri’nde gerçekleştirilen kutlamalarda, çocukların heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti.

MİNİKLERDEN GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN PERFORMANSLAR

Günler öncesinden hazırlık yapan çocuklar, sahnede sergiledikleri dans gösterileri ve okudukları şiirlerle izleyenlerden tam not aldı. Renkli kostümleri ve özgüvenli duruşlarıyla sahneye çıkan minikler, bayramın ruhunu en sade haliyle yansıttı.

Gösteriler sırasında çocukların heyecanı yüzlerinden okunurken, performanslarını başarıyla tamamlamaları alkışlarla karşılandı.

AİLELER VE ÖĞRETMENLER DE ORTAK OLDU

Etkinliklere katılan aileler, çocuklarının sahnedeki anlarını gururla izledi. Öğretmenler ise hazırlık sürecinde çocuklara verdikleri emeğin karşılığını bu özel günde aldı.

Salonlarda oluşan samimi atmosfer, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda duygu dolu bir buluşma havası oluşturdu.

23 NİSAN’IN RUHU YAŞATILDI

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı bayram, Alanya’da bir kez daha sevgi ve özenle kutlandı. Çocukların yüzlerindeki içten gülümseme, 23 Nisan’ın taşıdığı anlamı güçlü şekilde yansıttı.

Etkinlik boyunca çocukların enerjisi ve coşkusu, izleyenlere de bayram sevincini hissettirdi.

GELECEĞE YATIRIM VURGUSU

Belediye yetkilileri, geleceğin teminatı olan çocukların en iyi şartlarda yetişmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kreş ve çocuk akademilerinde verilen eğitimin sadece akademik değil, sosyal ve kültürel gelişimi de kapsadığı ifade edildi.

Bu tür etkinliklerin, çocukların özgüven kazanması ve sosyal becerilerini geliştirmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.

UNUTULMAZ ANLAR YAŞANDI

Gün boyunca süren etkinlikler, hem çocuklar hem de aileler için unutulmaz anılar arasında yerini aldı. Alanya’da 23 Nisan coşkusu, kreşlerden yükselen neşeli seslerle bir kez daha kendini hissettirdi.