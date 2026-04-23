ALANYA'DA 23 Nisan coşkusu bu yıl hastane koridorlarına taşındı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, bayram nedeniyle Çocuk Kliniği’nde tedavi gören minik hastaları ziyaret ederek moral verdi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, Başhekim Yardımcısı Dr. Bektaş Tekin ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Sezai Er’in katıldığı ziyarette çocuklarla yakından ilgilenildi, çeşitli hediyeler dağıtıldı. Renkli anların yaşandığı etkinlikte, çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı açıklamada çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, “Hastanede bayram geçirmek zorunda kalan çocuklarımızın yüzünü güldürmek istedik. Onların bir gülümsemesi her şeye bedel” dedi.



MİNİKLER GÖREV BAŞINDA

Etkinlik kapsamında anlamlı bir sürpriz de gerçekleştirildi. Hastanede tedavi gören 9 yaşındaki ilkokul öğrencileri Mihrimah Türker ve Toprak Özaslan’ın hayalleri gerçeğe dönüştü. Başhekimlik makam koltuğu bir günlüğüne minik misafirlere devredildi.

Koltukta oturan Mihrimah Türker, “Bir başhekim olarak insanların sağlığına kavuşarak mutlu şekilde ayrılmasını isterdim” derken, Toprak Özaslan ise en büyük hayalinin başhekim olmak olduğunu ifade etti.

Başhekim Yılmaz, etkinlikle çocukların hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını amaçladıklarını belirterek, tüm çocukların bayramını kutladı ve sağlıklı, mutlu bir gelecek temennisinde bulundu.