Oba Mahallesi’nde bulunan Enberi Restoran ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, samimi ve sıcak bir atmosferde geçti. Etkinliğe katılan hemşireler Beyhan Tekin, Sevim Uysal ve Tuna Tüğen Korkmaz, yıllar içinde adeta bir aileye dönüşen çocuklar ve aileleriyle yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Programa Alanya Alaaddin Keykubad Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kenan Türkdoğan da katılarak destek verdi, ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Alanya’da çocuk endokrin uzmanı bulunmadığına dikkat çeken Türkdoğan, bu eksikliğin giderilmesi için hızla harekete geçeceklerini belirtti. Türkdoğan, en kısa sürede Alanya’ya bir çocuk endokrin doktoru kazandırmak için çalışmalar başlatacaklarını ve ayrıca bölgede bir endokrin bölümü açılması için girişimlerde bulunacaklarını ifade etti. Etkinliğe ayrıca 10 yaşında tip 1 diyabet tanısı aldıktan sonra büyüyen ve bugün 18 yaş üstünde olmasına rağmen hastaneyle bağını koparmayan Ege Binnaz Esen de katıldı. Esen, etkinlikte yer alan 18 yaş altı diyabetli çocuklara ve ailelerine destek olarak, deneyimlerini paylaştı ve motivasyon kaynağı oldu. Yaklaşık 60 tip 1 diyabet tanısı almış 18 yaş altı çocuk ve ailelerinin katıldığı etkinlikte, çocuklar gün boyu eğlenirken aileler de dayanışmanın gücünü bir kez daha hissetti. Katılımcılar, bu tür buluşmaların hem moral hem de motivasyon açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Etkinlik, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti. (Haber MERKEZİ)

