Ligin ilk haftasında Gaziantep FK deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrılan Alanyaspor, ikinci haftada ise sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. İlk iki karşılaşmada 4 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, haftaya averajla 5. sırada girdi.

ALANYASPOR SERİYİ İSTANBUL'DA SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Beşiktaş karşısında aldığı kritik galibiyetle moral bulan Alanyaspor, Eyüpspor karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Turuncu-yeşilliler, 3 puan alması halinde ilk üç haftayı 7 puanla tamamlayacak.

Alanyaspor açısından karşılaşmanın bir başka önemi ise İstanbul deplasmanlarındaki galibiyet hasretini sona erdirme fırsatı olması. Turuncu-yeşilliler İstanbul ekiplerine konuk olduğu son 17 Süper Lig karşılaşmasında galibiyet elde edemezken, İstanbul’daki son dış saha zaferini Aralık 2023’te Beşiktaş karşısında 3-1’lik skorla elde etmişti.

EYÜPSPOR HENÜZ PUAN ALAMADI

Alanyaspor’un rakibi Eyüpspor ise sezona istediği gibi başlayamadı. İstanbul temsilcisi ilk iki haftada Beşiktaş ve Gaziantep FK karşısında sahadan 1-0’lık mağlubiyetlerle ayrıldı ve henüz puanla tanışamadı. Eyüpspor aynı zamanda ilk iki haftada yalnızca 2 isabetli şutla bu alanda ligin en düşük rakamında kaldı.

EYÜPSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig 3. hafta mücadelesi 30 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş galibiyetinin ardından İstanbul’a moralli giden Alanyaspor’un hedefi net: Eyüpspor engelini de geçerek ligdeki yenilmezliğini sürdürmek ve zirve yarışında iddialı bir konuma yükselmek.