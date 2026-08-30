ALANYA’nın kültür ve sanat hayatına katkı sunan Alanya Klasik Müzik Festivali, kentin en önemli tarihi simgelerinden Kızılkule’nin eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen kapanış programıyla sona erdi. Tarih ve müziği aynı çatı altında buluşturan gece, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

KIZILKULE'DE 29. BULUŞMA

Festivalin kapanış gecesi, aynı zamanda Alanya Belediyesi, Yeni Alanyalılar Platformu ve Alanya Tanıtma Vakfı (ALTAV) iş birliğiyle sürdürülen “Tarihi Mekânlardan Yükselen Müzik Tınıları” konser serisinin 29’uncu etkinliği oldu.

Alanya’nın tarihi ve kültürel değerlerinin sanat etkinlikleriyle daha geniş kitlelere tanıtılmasını amaçlayan konser serisi, bu kez Kızılkule’de klasik müziğin seçkin örneklerini sanatseverlerle buluşturdu. Tarihi yapının kendine özgü atmosferinde gerçekleştirilen programa müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

FİLM MÜZİKLERİ VE SEÇKİN ESERLER SESLENDİRİLDİ

Gecede keman sanatçısı Kate Vovk ile piyanist Natalie Kuzmina sahne aldı. İkili, klasik müzik repertuvarının seçkin eserlerinin yanı sıra hafızalara kazınan film müziklerinden oluşan özel bir program sundu.

Keman ve piyanonun uyumuyla Kızılkule’nin tarihi atmosferini buluşturan performans, dinleyicilere farklı bir müzik deneyimi yaşattı. Tarihi yapının akustiğiyle bütünleşen eserler, festivalin kapanış gecesine ayrı bir renk kattı.

TARİHİ MEKÂNLAR SANATLA BULUŞMAYA DEVAM EDECEK

Alanya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın sanat etkinlikleriyle buluşturulmasına önem verildiği belirtildi. “Tarihi Mekânlardan Yükselen Müzik Tınıları” kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceği ifade edildi.

Alanya Klasik Müzik Festivali de Kızılkule’de gerçekleştirilen final konseriyle tamamlanırken, tarihi mekânda müzikle buluşan sanatseverler unutulmaz bir akşam yaşadı.

(Mihriban DENİZ ÇETİNKAYA)