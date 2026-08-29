Alanyaspor takımı, teknik direktör Joao Pereira gözetiminde gerçekleştirdiği idmanla Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını bitirdi. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenmanın detayları spor kamuoyuna aktarıldı.

TAKTİK VE KOORDİNASYON ÇALIŞMASI

Paylaşılan bilgilere göre, oyuncular sahada ilk olarak dinamik ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Isınma sürecinin ardından takım halinde pas ve koordinasyon çalışmalarına ağırlık verildi.

Hazırlık programının son bölümünde ise dar alanda çift kale turnuva maçları oynandı. Bu maçların ardından Alanyaspor, Eyüpspor müsabakası için planlanan idman programını tamamlamış oldu.