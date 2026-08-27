ALANYA’DAKİ spor tesislerinin fiziki koşullarının iyileştirilmesine yönelik yatırımlara Oba Stadı da eklendi. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılcaşehir Mahallesi, Sarıkadıoğlu Caddesi’nde bulunan Oba Stadı için bakım ve onarım ihalesine çıkıyor. İhale kayıt numarası 2026/1579761 olan çalışma kapsamında tesisteki 1 adet betonarme binanın bakım ve onarımdan geçirilmesi planlanıyor.

İHALE 11 EYLÜL'DE YAPILACAK

Resmi ihale ilanına göre bakım ve onarım işi için teklifler 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.30’a kadar alınacak. İhale, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda elektronik tekliflerin açılmasıyla gerçekleştirilecek. Süreç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulüyle yürütülecek. Firmalar tekliflerini fiziki dosya yerine Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden sunacak. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale dokümanını EKAP üzerinden indirmesi, tekliflerini elektronik ortamda hazırlaması ve e-imza ile ihale saatine kadar sisteme göndermesi gerekiyor. İhaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecek.

YER TESLİMİNDEN SONRA 90 GÜNLÜK TAKVİM

İhale sürecinin tamamlanarak yüklenici firma ile sözleşmenin imzalanmasının ardından 5 gün içinde yer tesliminin yapılması öngörülüyor. Bakım ve onarım çalışmalarının ise yer tesliminden itibaren 90 takvim günü içinde tamamlanması gerekiyor. Böylece ihale sonrasında çalışmalar için belirli ve bağlayıcı bir uygulama takvimi işletilecek.

Kamu yapım ihalelerinde ihale tarihi, çalışmaların doğrudan başlayacağı tarih anlamına gelmiyor. Tekliflerin değerlendirilmesi ve mevzuatta öngörülen ihale işlemlerinin tamamlanmasının ardından sözleşme aşamasına geçiliyor. Oba Stadı'ndaki 90 günlük yapım süresi de sözleşme sonrasında gerçekleştirilecek yer teslimiyle başlayacak.

EN AVANTAJLI TEKLİF FİYATA GÖRE BELİRLENECEK

İhale ilanında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin yalnızca fiyat esasına göre belirleneceği bildirildi. Elektronik ihale sistemi sayesinde isteklilerin teklifleri EKAP üzerinden alınırken, ihale dokümanındaki teknik ve idari şartlara uygunluk da sürecin temel unsurları arasında yer alıyor. İhaleyi üstlenecek yüklenicinin işi sözleşme ve teknik dokümanda belirlenen şartlara uygun biçimde tamamlaması gerekecek.

OBA STADI'NIN FİZİKİ ŞARTLARI İYİLEŞTİRİLECEK

Planlanan çalışma yeni bir stadyum yapımından ziyade mevcut tesisteki betonarme binanın bakım ve onarımına odaklanıyor. Projenin tamamlanmasıyla Oba Stadı'nın mevcut fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve tesisin daha kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor. Yapılacak müdahalelerin ayrıntıları ise ihale dokümanındaki teknik şartlar doğrultusunda yüklenici tarafından uygulanacak.

Alanya'da yıl boyunca farklı branşlarda spor faaliyetlerinin yürütülmesi, mevcut spor altyapısının düzenli bakımını da önemli hale getiriyor. Kamuya ait spor tesislerinde gerçekleştirilen periyodik bakım ve onarımlar, yalnızca mevcut sorunların giderilmesi değil, tesislerin uzun vadede kullanılabilirliğinin korunması açısından da önem taşıyor. Oba Stadı'ndaki sürecin de ihale, sözleşme, yer teslimi ve yapım aşamalarının ardından tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi