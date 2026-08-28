ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Süper Lig’de Antalya’yı temsil eden Alanyaspor’un yönetimini ağırladı. Gerçekleştirilen görüşmede Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İkinci Başkan Kamil Köseoğlu, Başkan Vekili Hasan Uysal, Mali Başkan Ahmet Paşaoğlu ve Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu yer aldı.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdemir, Alanyaspor’un başarısının Antalya için gurur olduğunu belirtti. Özdemir paylaşımında, “Alanyaspor’umuzun başarısı Antalya’mız için gurur” ifadelerini kullandı.

‘GÖNÜLDEN BAŞARILAR DİLİYORUM’

Alanyaspor’a yeni sezon için başarı dileklerini ileten Özdemir, “Süper Lig’de şehrimizi temsil eden Alanyaspor’umuza yeni sezonda gönülden başarılar diliyorum” dedi. Antalya’nın spor kulüplerinin hak ettikleri noktalara ulaşmasının en büyük dilekleri olduğunu ifade eden Özdemir, “Antalya’mızın takımlarını hak ettikleri yerlerde, başarılarıyla yan yana görmek en büyük dileğimiz” sözleriyle kent takımlarına destek mesajı verdi. Görüşmede yeni sezon hazırlıkları ve Alanyaspor’un Süper Lig’deki hedeflerinin de ele alındığı öğrenildi. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi