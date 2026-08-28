TRENDYOL Süper Lig’de sezona iyi bir başlangıç yapan Corendon Alanyaspor, ligin 3’üncü haftasında Eyüpspor’a konuk olacak. Teknik Direktör João Pereira yönetiminde hafta boyunca Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren turuncu-yeşilli ekip, yaptığı antrenmanlarla zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Alanyaspor, sezonun ilk haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, ikinci haftada ise sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. Nuno Lima’nın 73’üncü dakikada kaydettiği golle rakibini deviren Alanyaspor, iki hafta sonunda topladığı 4 puanla ligde 5’inci sırada yer alıyor. Eyüpspor ise ilk iki haftada aldığı iki mağlubiyetin ardından puansız durumda bulunuyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Eyüpspor karşılaşması öncesinde Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcular, fiziksel çalışmaların yanı sıra pas, koordinasyon, taktik ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Teknik heyet, maç öncesi son çalışmalarda rakibin oyun yapısına yönelik hazırlıklara ağırlık verdi. Hazırlıklarını tamamlayan turuncu-yeşilli kafile, karşılaşmanın oynanacağı İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

MAÇ PAZAR GÜNÜ

Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor arasındaki mücadele, 30 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da İstanbul’daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma, Süper Lig’in 3’üncü haftasında iki takım açısından da kritik önem taşıyor.

DÜDÜK CİHAN AYDIN’DA

Karşılaşmayı Bursa bölgesi Üst Klasman Hakemi Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin 4’üncü hakemi ise Melek Dakan olacak. Ligin ilk iki haftasında yenilgi yüzü görmeyen Alanyaspor, Eyüpspor karşısında da serisini sürdürerek İstanbul’dan puanla dönmeyi hedefliyor. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi