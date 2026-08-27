Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak Corendon Alanyaspor'un maçında görev yapacak hakem ekibi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmeye göre, 30 Ağustos Pazar günü İstanbul'da oynanacak mücadeleyi Bursa bölgesi üst klasman hakemi Cihan Aydın yönetecek.

ALANYASPOR MAÇINDA CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Melek Dakan görev yapacak. TFF'nin açıkladığı programa göre Eyüpspor-Alanyaspor karşılaşması Süper Lig'in 3. haftasının pazar günü oynanacak müsabakaları arasında yer alıyor.

Karşılaşmanın orta hakemi Cihan Aydın, 2026 yılı için FIFA kokartı taşıyan Türk hakemler arasında bulunuyor. Dördüncü hakem olarak görevlendirilen Melek Dakan da 2026 yılı FIFA kadın hakemleri listesinde yer alıyor. Böylece karşılaşmanın hakem ekibinde uluslararası listede bulunan iki isim görev üstlenecek.

ALANYASPOR'UN CİHAN AYDIN KARNESİ

Alanyaspor'un Cihan Aydın yönetimindeki geçmiş maçlarında ortaya çıkan tablo, karşılaşma öncesinde öne çıkan istatistiklerden biri oldu. Akdeniz temsilcisi, Aydın'ın yönettiği 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda Alanyasporlu futbolculara toplam 16 sarı ve 1 kırmızı kart gösterilirken, rakip ekiplerin oyuncuları 9 sarı kart gördü.

EYÜPSPOR'UN AYDIN YÖNETİMİNDEKİ PERFORMANSI

Cihan Aydın'ın Eyüpspor karşılaşmalarındaki geçmişi de aynı sayıda maçı kapsıyor. İstanbul temsilcisi, Aydın'ın yönettiği 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda Eyüpsporlu oyunculara 26 sarı ve 1 kırmızı kart çıkarken, rakip takım futbolcularına toplam 15 sarı kart gösterildi.

HAKEM ATAMALARI MHK TARAFINDAN YAPILIYOR

Süper Lig'deki hakem görevlendirmeleri Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki Merkez Hakem Kurulu tarafından gerçekleştiriliyor. Bir müsabaka için orta hakemin yanı sıra yardımcı hakemler ve dördüncü hakem belirleniyor; video yardımcı hakem sistemi kapsamında yapılacak görevlendirmeler de federasyonun ilgili süreçleri doğrultusunda yürütülüyor. Hakemlerin geçmişte takımların maçlarında ortaya çıkan sonuçları istatistiksel veri niteliği taşırken, tek başına yeni bir karşılaşmanın sonucuna ilişkin gösterge kabul edilmiyor.

ALANYASPOR İSTANBUL'DA PUAN ARAYACAK

Alanyaspor açısından Eyüpspor deplasmanı, ligin ilk haftalarının ardından takımın performansını şekillendirecek karşılaşmalardan biri olacak. Sezonun başlangıç bölümünde alınan her puan, takımların lig tablosundaki konumunun yanı sıra ilerleyen haftalara taşınacak moral ve istikrar açısından önem taşıyor. İstanbul temsilcisi karşısında sahaya çıkacak Alanyaspor, hakem Cihan Aydın yönetimindeki olumsuz geçmiş istatistiğini de değiştirmeye çalışacak.

GEÇMİŞ İSTATİSTİKLER SAHADAKİ MÜCADELEYİ BELİRLEMİYOR

Hakemlerin belirli takımların maçlarındaki galibiyet, beraberlik, mağlubiyet ve kart istatistikleri futbol kamuoyunda karşılaşmalar öncesinde sıkça değerlendiriliyor. Ancak bu veriler farklı sezonlarda, farklı rakiplere ve farklı maç koşullarına ait sonuçların toplamından oluşuyor. Bu nedenle Eyüpspor-Alanyaspor mücadelesinde de esas belirleyici unsur iki takımın sahadaki performansı olurken, hakem ekibinin görevi oyunun kurallar çerçevesinde yönetilmesini sağlamak olacak.