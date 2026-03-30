BOLU Kartalkaya’da 78 kişinin yanarak can verdiği otel yangını sonrasında yürürlüğe konulan otel yangın yönetmeliği uyarınca, otellerin oda kapılarını yangına dayanıklı kapıyla değiştirmeleri süreci kelimenin tam anlamıyla krize dönüştü.

KAPILARI YENİLEMEYEN OTELLERE MÜHÜR

Turizm sektörünün ilgililerinden edilen bilgilere göre, bakanlığın otellere kapı değişimi için verdiği süre 31 Aralık 2025 tarihinde sona erdi. Ancak, Alanya’daki otellerin yarısından daha fazlası kapı değişimini yapamadı. Özellikle kapı imalatı ve montajında yaşanan yoğunluğa, otelcilerin ek süre beklentisiyle işi ağırdan almaları da eklenince, süresinde kapılarını yenilemeyen otellerin kapısına Alanya Belediyesi tarafından mühür vuruldu.

‘MÜHÜR VARSA MÜŞTERİ YOK’

Her ne kadar bakanlık 31 Mayıs 2026 tarihine kadar ek süre vermiş olsa da otellerin mühürlenmesi satış, pazarlama ve misafir kabulü ve ağırlanması açısından sıkıntılara yol açtı. Otellerle çalışan özellikle yabancı tur operatörleri, mühürlenen tesislere müşteri göndermek istemiyor. Buna gerekçe olarak da mühürlü oldukları için hukuken kapalı durumda olan bir tesiste müşterinin yaşayacağı bir mağduriyet veya can kaybı durumunda sigorta şirketlerinin hiçbir şekilde risk almayacaklarını ve ödeme yapmayacaklarını ifade ediyorlar.

‘ALANYA TURİZMİ BATAR’

Kapı yenileme için imalat ve montaj için sıra bekleyen otelciler, Alanya Belediyesi’nin mühürleme işlemlerini iptal etmemesi durumunda Alanya’da otellerin yarısından fazlasının bu yaz sezonunda müşteri kabul etmesinin mümkün olmayacağını söylüyorlar. Bu durumda Alanya’nın bu yaz sezonunda her zamanki turist sayısına ulaşmasının mümkün olmayacağını da ifade eden otelciler, “Sektör çok ciddi şekilde iflaslarla da karşı karşıya kalır. Çok sayıda turizm çalışanı da işsiz kalır. Esnaf da bundan büyük zarar görür. Bu gerçekler ışığında Bakanlık ve Belediye’den makul ve mantıklı bir çözüm bekliyoruz” dediler.

BAŞKAN NE DİYOR

Alanya Belediye Başkanı Osman T. Özçelik, Bakanlığın talimatının çok net olduğunu, bu konuda taviz vermeyeceklerini, aksi halde yargıda hesap vermek durumunda kalacaklarını, Bakanlığın verdiği sürede kapıların yenilenmesi halinde mühürleme işlemlerinin iptal edilebileceğini belirtiyor. Bu krizin nasıl aşılacağı merak konusu olurken, özellikle bölgede sadece Alanya’da yaşanan bu sorunun aşılması için Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nin yoğun çaba sarfettiği belirtiliyor. (Haber MERKEZİ)