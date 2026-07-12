ALANYA'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Alanya'nın Küçükhasbahçe Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen üç araç, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Alanya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik bir süre aksadı

Kazanın ardından polis ekipleri çevre yolunda güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

İnceleme başlatıldı

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.(Mehmet AL)