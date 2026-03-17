Alanya mutfağının simgesi haline gelen gülüklü çorba, düğünlerden taziyelere kadar sofraların vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor.

ALANYA MUTFAĞININ BAŞ TACI

Alanya’da yıllardır sofralardan eksik olmayan gülüklü çorba, hem yöre halkı hem de bölgeye gelen turistler tarafından ilgi görüyor. Coğrafi işaretli bu lezzet, özellikle Alanya’da düğün yemekleri ve taziye sofraları denince ilk akla gelen yemeklerden biri. Birçok kişi için sadece bir çorba değil aslında… Kalabalık sofraların, uzun sohbetlerin ve birlikte yenilen yemeklerin bir parçası gibi.

USTALAR ANLATIYOR

Alanya’da 35 yıldır yöresel yemekler yapan aşçı Cevdet Görücü, gülüklü çorbanın ilçenin en önemli gastronomi değerlerinden biri olduğunu söylüyor. Görücü’ye göre bu çorba, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda besleyici ve toparlayıcı özelliğiyle de öne çıkıyor. Özellikle hastalık sonrası ya da yorgunlukta tercih edilmesi de bu yüzden.

GÜLÜKLÜ ÇORBANIN SIRRI “GÜLÜK”TE

Bu çorbayı diğerlerinden ayıran en önemli detay, içinde kullanılan küçük köfteler… Yörede “gülük” adı verilen bu minik köfteler, çorbaya hem aroma hem de doyuruculuk katıyor. Eskiden meşe odunu ateşinde ağır ağır pişirilirmiş. Şimdi evde yapan da çok ama o eski tadı yakalamak kolay değil, diyenler de var.

GÜLÜKLÜ ÇORBA NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

300 gram dana kıyma

100 gram nohut

150 gram pirinç

1 kilogram kemik

3 litre su

2 kilogram tavuk veya işkembe

4 adet soğan

1 adet limon

4 adet defne yaprağı

2 adet domates

60 gram tereyağı

60 gram zeytinyağı

100 gram domates salçası

50 gram biber salçası

Tuz, karabiber, nane



Yapılışı:

Kıyma, tuz ve baharatlarla yoğrulur ve küçük köfteler hazırlanır.

Köfteler hafifçe kavrulur.

Tavuk veya işkembe haşlanarak doğranır.

Pirinç ve nohut ayrı ayrı haşlanır.

Salçalar yağ ile kavrulur.

Üzerine köfteler ve kemik suyu eklenir.

Tavuk veya işkembe ilave edilir.

Nohut ve pirinç katılarak kaynatılır.

Son aşamada limon suyu ve baharatlar eklenir.

Dinlendirilip servis edilir.

ALANYA’DA GÜLÜKLÜ ÇORBA NEREDE YENİR?

Alanya’da özellikle yerel esnaf lokantalarında gülüklü çorba nerede içilir sorusu sıkça soruluyor. Şehir merkezindeki geleneksel lokantalarda bu lezzeti bulmak mümkün. Ama en iyi hali genelde ya düğünde ya da taziyede çıkar… öyle söyleyen çok.

GELENEKTEN TURİZME UZANAN LEZZET

Bugün gülüklü çorba sadece yerel halkın değil, Alanya’ya gelen turistlerin de deneyimlemek istediği tatlar arasında yer alıyor. Alanya yöresel yemekleri listesi denildiğinde ilk sıralarda yer alması da bunun göstergesi. Bir tabak çorba ama içinde biraz geçmiş, biraz alışkanlık var gibi.