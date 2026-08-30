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Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Lyon karşısında alınan kritik galibiyetin ardından moralini Samsunspor deplasmanına taşımak istiyor. Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek ligde üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.

Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol’un yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Samsunspor-Fenerbahçe karşılaşması bu akşam saat 21.30’da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak.

Sezona Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci hafta karşılaşmasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor’u 4-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Hafta içinde ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon’u deplasmanda 2-1 yenerek 18 yıl aradan sonra Devler Ligi’ne katılma hakkı elde etti.

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