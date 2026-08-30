Sezona Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci hafta karşılaşmasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor’u 4-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Hafta içinde ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon’u deplasmanda 2-1 yenerek 18 yıl aradan sonra Devler Ligi’ne katılma hakkı elde etti.
MAÇ SAAT 21.30’DA
Samsunspor-Fenerbahçe karşılaşması bu akşam saat 21.30’da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak.
Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol’un yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci yapacak.
HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Futbolseverlerin merakla beklediği Samsunspor-Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE 3 PUAN PEŞİNDE
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Lyon karşısında alınan kritik galibiyetin ardından moralini Samsunspor deplasmanına taşımak istiyor. Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek ligde üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.
MUHTEMEL 11’LER
Samsunspor: Okan, Mendes, Borevkovic, Diabate, Tomasson, Celil, Elliot Watt, Yalçın, Jarju, Emre Kılınç, Fatih.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie, Guendouzi, İsmail, Kante, Greenwood, Oğuz, Vedat.