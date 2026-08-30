İki İstanbul temsilcisini karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde maçın başlama saati ve yayınlanacağı kanal da belli oldu.

MAÇ SAAT 21.30’DA

Başakşehir FK-Kasımpaşa karşılaşması 30 Ağustos Pazar günü saat 21.30’da oynanacak. İstanbul’da gerçekleştirilecek mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR’İN KASIMPAŞA’YA KARŞI ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım arasında son dönemde oynanan karşılaşmalarda Başakşehir’in dikkat çekici bir üstünlüğü bulunuyor. Turuncu-lacivertliler, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği son 11 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Başakşehir söz konusu karşılaşmaların 10’undan galibiyetle ayrılırken yalnızca bir maç beraberlikle sonuçlandı. Turuncu-lacivertlilerin bu süreçteki tek puan kaybı, Aralık 2024’te sahasında oynanan ve 2-2 tamamlanan mücadelede yaşandı.

EVİNDE KALESİNİ GOLE KAPATTI

Başakşehir’in son dönemde iç sahada ortaya koyduğu savunma performansı da öne çıkıyor. İstanbul temsilcisi, sahasında oynadığı son 5 Süper Lig karşılaşmasında rakiplerine gol izni vermedi.

Bu 5 maçın 4’ünü kazanmayı başaran Başakşehir, Kasımpaşa karşısında da iç saha avantajını kullanarak 3 puana ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

KASIMPAŞA İYİ BAŞLADI

Konuk ekip Kasımpaşa ise yeni sezona aldığı sonuçlarla dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Ligin ilk iki haftasında 4 puan toplayan lacivert-beyazlılar, Başakşehir deplasmanında da puan ya da puanlar alarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Başakşehir’in rakibine karşı son yıllarda kurduğu üstünlük ile Kasımpaşa’nın sezona iyi başlangıcı, İstanbul derbisindeki mücadeleyi daha da önemli hale getiriyor.