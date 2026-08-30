Edinilen bilgilere göre, Beşkonak Köprülü Kanyonu yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanların fark edilmesinin ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yangının büyümesini ve geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla bölgeye çok sayıda hava ve kara unsuru sevk edildi. İlk bilgilere göre söndürme çalışmalarına 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personel katılıyor.

Hava araçları alevlerin etkili olduğu noktalara peş peşe müdahale ederken, kara ekipleri de yangının ilerleyişini durdurabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

EKİPLERİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Köprülü Kanyon çevresindeki ormanlık alanda devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Antalya, sahip olduğu geniş orman varlığı nedeniyle özellikle sıcak ve kuru dönemlerde yangın açısından kritik iller arasında bulunuyor. Antalya Valiliği de 2026 yılı için orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirleri içeren bir plan ve genelge yayımlamıştı.

Not: Bugünkü yangına ilişkin verdiğiniz 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personel bilgilerini henüz bağımsız bir resmi internet kaynağından doğrulayamadım; haber metninde tarafınızdan iletilen güncel bilgiler esas alındı.