Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon’u eleyerek lig aşamasına yükselen Fenerbahçe, uzun bir aranın ardından Devler Ligi’nde yeniden sahne alacak. Sarı-lacivertlilerin lig aşamasındaki rakipleri de yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Fenerbahçe; Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, turnuvadaki ilk karşılaşmasında 10 Eylül Perşembe günü sahasında Roma’yı konuk edecek.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Şampiyonlar Ligi biletini alan Fenerbahçe yönetimi, transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala kadroyu daha da güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda birkaç bölgeye daha takviye yapılması hedefleniyor.

Avrupa’da zorlu rakiplerle karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde tecrübeli ve doğrudan katkı sağlayabilecek oyuncular üzerinde duruyor.

SAVUNMAYA YENİ TAKVİYE

Fenerbahçe, transfer çalışmalarındaki ilk hamlelerinden birini savunma hattına yaptı. Sarı-lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giyen Ganalı savunmacı Kojo Peprah Oppong’u kadrosuna kattı.

Genç stoperle resmi sözleşme imzalayan Fenerbahçe’de gözler şimdi yapılacak yeni transferlere çevrildi.

GÖZLER YENİ YILDIZ TRANSFERİNDE

Yönetimin, transfer döneminin son günlerinde ses getirecek bir ismi daha kadroya katmak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor. Sarı-lacivertlilerin özellikle Şampiyonlar Ligi’nde fark yaratabilecek tecrübeli bir yıldız için temaslarını yoğunlaştırdığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe’de önümüzdeki günlerde transfer konusunda yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.