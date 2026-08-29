Alanya'nın merkezinde, Atatürk Caddesi çevresinde yaşayan vatandaşlar ve esnaf, günlerdir süren elektrik kesintilerinden şikayetçi. Bölgeden gazetemize ulaşan bilgilere göre, Villa Okan karşısı ile pazar yeri civarını kapsayan bölgede yaklaşık üç gündür aralıklarla elektrik verilemiyor.

AKŞAM SAATLERİNDE YENİDEN KESİLDİ

Bölge sakinlerinin aktardığına göre, önceki günlerde yaşanan kesintilerin ardından elektrikler 29 Ağustos akşamı saat 18.45 sıralarında yeniden kesildi. Kesinti, akşam saatlerinde de sürdü.

ESNAF TEPKİLİ

Kesintilerin en çok, ilçenin en işlek noktalarından biri olan Atatürk Caddesi ve çevresindeki iş yerlerini etkilediği belirtiliyor. Turizm sezonunun sürdüğü bu dönemde uzayan kesintilerin esnafın işini aksattığı, bölge sakinlerinin bir an önce kalıcı çözüm beklediği ifade ediliyor.

Kesintilerin nedenine ve ne zaman sona ereceğine ilişkin dağıtım şirketinden bölgeye yönelik bir açıklama yapılmadı.