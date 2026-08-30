TRENDYOL 1. Lig’de 4’üncü hafta heyecanı, Turka Esenler Erokspor ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konular ise maçın başlama saati ve yayınlanacağı kanal oldu.

MAÇ SAAT 19.00’DA

Türkiye Futbol Federasyonu’nun programına göre Esenler Erokspor-Iğdır FK karşılaşması 30 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.

Mücadeleye Esenler Erokspor Stadyumu ev sahipliği yapacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Esenler Erokspor ile Iğdır FK arasındaki karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM DA 3 PUAN PEŞİNDE

Ligin 4’üncü haftasında karşı karşıya gelecek iki ekip de mücadeleden galibiyetle ayrılarak haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Özellikle ligde üst sıraları hedefleyen takımlar açısından karşılaşmanın büyük önem taşıması bekleniyor.

Futbolseverler, Esenler Erokspor-Iğdır FK mücadelesini saat 19.00’dan itibaren TRT Spor ekranlarından canlı takip edebilecek.