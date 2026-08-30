Girne açıklarında seyir halindeki yolcu feribotunun su alarak alabora olması üzerine geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın verdiği bilgiye göre gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu. İlk saatlerde bölgeye sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, çevredeki sivil tekneler de çalışmalara destek verdi.

KURTARILANLAR KIYIYA TAŞINIYOR

Denizden alınan kazazedelerin kıyıya ulaştırılmasının ardından sağlık ekipleri devreye girdi. Liman ve çevresinde hazır bekletilen ambulanslarla yaralıların hastanelere sevki sürerken, kurtarma operasyonunun devam etmesi nedeniyle ilk aşamada kesin bilanço açıklanamadı. Arıklı, ağır yaralıların yanı sıra genel durumu iyi olan yolcuların da bulunduğunu belirterek kayıplara ilişkin kesin rakam vermenin henüz mümkün olmadığını ifade etti.

Olayla ilgili farklı kaynaklardan ilk saatlerde birbirinden farklı bilgiler gelirken, resmi açıklamalarda geminin neden su aldığına ilişkin kesin bir bulgunun henüz bulunmadığı vurgulandı. Arıklı, olayın nedeninin araştırıldığını belirtirken, geminin seyri sırasında yaşanan teknik ve meteorolojik koşulların yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.