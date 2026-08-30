Kaza, Merkez Mahallesi Mimar Adil Aydın Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 KKF 15 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerlediği sırada yol kenarında park halinde bulunan 06 FF 0953 plakalı minibüse çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE 5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Otomobilin minibüse çarpmasının ardından yaşanan zincirleme kazada, yol kenarında bulunan 3 araç daha hasar gördü. Böylece kazaya toplam 5 araç karıştı.

Çarpmanın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan kontrollerde kazada herhangi bir kişinin yaralanmadığı belirlendi. Araçlarda ise çeşitli boyutlarda maddi hasar meydana geldi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, cadde üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin yol kenarında park edilen minibüse çarptığı, çarpmanın etkisiyle diğer araçların da kazaya karıştığı görüldü.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli hareketlilik yaşanırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.