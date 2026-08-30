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İki takımın da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacağı mücadelede futbolseverleri çekişmeli bir 90 dakika bekliyor.

Ligde üst sıralara doğru ilerlemek isteyen Manisa FK, saha ve seyirci avantajını kullanmayı hedeflerken Bodrum FK da deplasmanda alacağı galibiyetle yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Mücadelede Asen Albayrak düdük çalacak. Albayrak’ın yardımcılıklarını Esra Arıkboğa ve Ömer Lütfü Aydın üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cantürk Kılıç olacak.

Trendyol 1. Lig’in 4’üncü haftasındaki Manisa FK-Bodrum FK karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler saat 21.30’dan itibaren mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

Bodrum FK ise zorlu deplasmanda rakibini mağlup ederek Manisa’dan galibiyetle dönmek istiyor.

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Manisa FK-Bodrum FK karşılaşması 30 Ağustos Pazar günü saat 21.30’da oynanacak. Ev sahibi Manisa FK, taraftarı önünde sahaya çıkarak 3 puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapacak.

Geride kalan haftalarda aldıkları sonuçlarla dikkat çeken iki takımın mücadelesi öncesinde karşılaşmanın başlama saati, yayınlanacağı kanal ve hakem kadrosu belli oldu.

TRENDYOL 1. Lig’de 4’üncü hafta heyecanı Manisa FK ile Bodrum FK arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. İki ekip, Manisa’da karşı karşıya gelirken sahadan 3 puanla ayrılarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

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