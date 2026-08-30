Yangın, Aydınevler Mahallesi’nde Manavgat Anadolu Lisesi yakınında bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte trafodan çevreye saçılan kıvılcımlar, sıcak havanın da etkisiyle kuruyan otları tutuşturdu.

ALEVLER AĞAÇLARA SIÇRADI

Kuru otlarda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan ağaçlara da sıçradı. Bölgeden yükselen dumanları ve alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim alanlarına doğru ilerlememesi için çalışma başlatan ekipler, alevlere müdahale etti.

BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın çevredeki diğer alanlara yayılmadan kontrol altına alındı. Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından bölgede yeniden yangın çıkma ihtimaline karşı soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşandığına ilişkin bilgi verilmezken, kuru otların ve bazı ağaçların zarar gördüğü öğrenildi.

MAHALLEDE ELEKTRİKLER KESİLDİ

Trafo bölgesinde yaşanan patlama ve yangın nedeniyle Aydınevler Mahallesi’nde elektrik kesintisi de meydana geldi. Yangının söndürülmesinin ardından elektrik ekipleri trafoda inceleme ve gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan olayın ardından trafodaki patlamanın kesin nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.