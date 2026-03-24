Antalya’da coğrafi işaret seferberliği sürerken, geleneksel kara şalvar için resmi tescil adımı Gazipaşa Kaymakamlığı tarafından atıldı. Başvuru, Alanya ve Gazipaşa hattındaki kültürel aidiyet tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.

Antalya’nın geleneksel kıyafetlerinden biri olarak bilinen kara şalvar için coğrafi işaret süreci başladı. Bugün yayımlanan haberlere göre Gazipaşa Kaymakamlığı, Antalya Valiliği öncülüğünde yürütülen Coğrafi İşaret Seferberliği kapsamında bu kültürel ürün için Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil başvurusu yaptı.

GAZİPAŞA’DAN GELEN BAŞVURU DİKKAT ÇEKTİ

Yerel kaynaklarda yer alan bilgilere göre başvuru, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda ve Antalya Valiliği öncülüğünde 19 ilçeyi kapsayan coğrafi işaret çalışmaları içinde hazırlandı. Başvurunun Gazipaşa üzerinden yapılması, özellikle Alanya yöresiyle özdeşleşen kara şalvar için ilçeler arası sahiplenme tartışmasını da beraberinde getirdi.

Bu başvuru yalnızca bir kıyafet tescili anlamına gelmiyor. Aynı zamanda yıllardır bölgede kullanılan geleneksel bir unsurun taklit ürünlerden ayrılması, üretim biçiminin kayıt altına alınması ve kültürel miras olarak korunması açısından da önem taşıyor. Coğrafi işaret alınması halinde ürünün hangi özelliklerle üretileceği, hangi yöresel kimliği taşıdığı ve nasıl korunacağı daha net hale gelecek.

KARA ŞALVAR NEDEN ÖNEMLİ?

Antalya kara şalvarı coğrafi işaret başvurusu, son dönemde yerel ürünler ve kültürel değerler için hızlanan tescil yarışının yeni halkası oldu. Kara şalvar, bölgede özellikle kırsal yaşamla, geleneksel kadın giyimiyle ve yerel kimlikle anılan bir unsur olarak öne çıkıyor. Tescil süreci tamamlanırsa bu ürün hem kültürel görünürlük hem de ekonomik değer açısından yeni bir alan açabilir.

Bir yandan da mesele sadece evrak işi değil. Çünkü Alanya, Gazipaşa ve çevresinde yaşayan birçok kişi için bu tür kıyafetler gündelik geçmişin, aile hafızasının ve yerel kimliğin bir parçası. Bu yüzden başvurunun hangi ilçe adına öne çıktığı da bölgede doğal olarak dikkat çekiyor.

ALANYA VE ANTALYA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Son yıllarda Antalya genelinde yöresel ürünler için yapılan coğrafi işaret başvuruları artarken, bu adımlar yerel ekonomiye de katkı sunmayı hedefliyor. Alanya ve Gazipaşa yöresel kültürel ürünleri açısından bakıldığında kara şalvarın tescillenmesi; tanıtım, kültürel mirasın korunması ve yerel üreticilerin desteklenmesi bakımından önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Süreç bundan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu’nun inceleme aşamalarıyla devam edecek. Başvurunun kabul edilip edilmeyeceği, kapsamının nasıl tanımlanacağı ve ürünün resmi coğrafi işaret korumasına kavuşup kavuşmayacağı ilerleyen dönemde netleşecek.