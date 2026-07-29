Alanya ilçe protokolü, geçtiğimiz akşam anlamlı bir veda programında buluştu. Mersin'e atanan Alanya Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yarbay Erdinç Karadeniz onuruna düzenlenen yemek programı, ilçenin kamu kurumlarının temsilcileri ile davetlileri aynı masa etrafında bir araya getirdi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen organizasyonda, Yarbay Karadeniz'in Alanya'da görev yaptığı süre boyunca yürüttüğü çalışmalar ve ilçeye sunduğu katkılar konuşulurken, katılımcılar da Karadeniz'e yeni görev yerinde başarı dileklerini iletti.

Kaymakam Öztürk'ten teşekkür mesajı

Programa katılan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı konuşmada Yarbay Erdinç Karadeniz'in görev süresi boyunca özverili çalışmalarıyla Alanya'nın huzur ve güvenliğine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Kaymakam Öztürk, ilçe adına Karadeniz'e teşekkür ederek, Mersin'deki yeni görevinde de aynı başarıyı sürdüreceğine inandığını ifade etti. Karadeniz'e başarı ve esenlik dileklerini ileten Öztürk, kamu kurumları arasındaki uyumlu çalışmanın Alanya'nın gelişimine önemli katkı sağladığını da vurguladı.

Duygusal anlar yaşandı

Veda programında davetliler, Yarbay Erdinç Karadeniz ile sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi. Görev süresi boyunca kurduğu dostluklar ve yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle meslektaşları ve ilçe protokolü tarafından takdir edilen Karadeniz, kendisi için düzenlenen anlamlı organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Alanya'daki görevini tamamlayarak Mersin'de yeni görevine başlayacak olan Yarbay Erdinç Karadeniz'e katılımcılar başarı dileklerini iletirken, gece sıcak ve samimi görüntüler eşliğinde sona erdi.(Mehmet TUNÇ)