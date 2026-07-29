Alanya iş dünyasının sevilen isimlerinden Ömer Göker, İstanbul ziyareti sırasında anlamlı bir buluşmaya imza attı. Göker, aralarındaki bağın yıllara meydan okuduğu kıymetli dostu Necmi Yıldırım ile İstanbul’un gözde semti Bebek Sahili’nde bir araya geldi. Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen bu sıcak buluşma, sosyal medyada paylaşılan duygusal mesajla taçlandı.

‘DOSTLUĞUMUZ YILLARA DEĞİL, YÜREĞE YAZILDI’

Sosyal medya hesabından dostluğun ve vefanın önemine vurgu yapan Ömer Göker, takipçileriyle paylaştığı kareye şu anlamlı notu düştü:

"Bazı dostluklar yıllara değil, yüreğe yazılır… Uzun yıllardır abi-kardeş gibi süren dostluğumuzda samimiyetin, saygının ve vefanın hiç eksilmediği kıymetli dostum Necmi Yıldırım ile İstanbul’un eşsiz Bebek Sahili’nde yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Hayat değişse de, şehirler uzak olsa da gerçek dostluk ilk günkü sıcaklığını koruyor."

Paylaşımını "Rabbim dostluğumuzu daim, muhabbetimizi bereketli eylesin. Nice güzel anılara, nice yıllara kıymetli dostum…" sözleriyle noktalayan Göker’in bu vefa dolu karesi, Alanyalı dostları ve takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi