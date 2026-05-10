İtalya Serie A’da 2025/26 sezonunun son düzlüğüne girilirken Cremonese-Pisa maçı, futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmalar arasında yer alıyor. 10 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 16.00’da başlayacak.

Karşılaşmaya Cremonese’nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Stadio Giovanni Zini ev sahipliği yapacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Giovanni Ayroldi yönetecek.

Ev sahibi Cremonese, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak puan tablosunda avantaj elde etmeyi hedefliyor. Pisa ise deplasmanda alacağı puan veya puanlarla sezonun son bölümünde önemli bir adım atmak istiyor.

Serie A’da bitime yaklaşılırken her puanın değeri daha da artıyor. Bu nedenle iki takım arasındaki karşılaşma, yalnızca haftanın sonucu açısından değil, sezon sonu sıralamasına etkisi bakımından da dikkat çekiyor.

Maç öncesinde açıklanacak ilk 11’ler, teknik direktör tercihleri ve karşılaşmanın canlı anlatımı futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Dakika dakika gelişmeler, goller ve önemli pozisyonlar maç saatinden itibaren büyük ilgi görecek.

İtalya futbolunda alt ve orta sıralardaki dengeleri etkileyebilecek bu mücadele, hafta sonunun dikkat çeken Serie A karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.