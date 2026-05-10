Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşanan olay, gece saatlerinde Çayırhan Mahallesi'nde büyük üzüntü yarattı. İddiaya göre cezaevinden izinli olarak çıkan Beytullah Çevik ile kardeşi Niyazi Çevik, Çayırhan Gölü kıyısında bir araya geldi. İki kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Niyazi Çevik'in yanında bulunan bıçakla ağabeyini yaraladığı öne sürüldü. Ağır yaralanan Beytullah Çevik, olayın ardından kendi aracıyla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne gitmeyi başardı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Beytullah Çevik kurtarılamadı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Çevik'in ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli kardeş Niyazi Çevik'i Beypazarı ilçesinde gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Beytullah Çevik'in cenazesinin, yapılacak işlemlerin ardından Beypazarı'nda toprağa verileceği belirtildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gece saatlerinde yaşanan olay, Çayırhan Mahallesi'nde derin üzüntüye neden oldu. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından olayın çıkış nedeni ve taraflar arasındaki anlaşmazlığın detaylarının netlik kazanması bekleniyor.