2025-2026 EĞİTİM Öğretim Döneminde Kardeş Şehir Programı kapsamında gerçekleştirilen öncelikli bursluluk sınavında başarılı olan ve yeşil pasaport sahibi 9-13 yaş aralığındaki 8 öğrenci ile 2 görevli öğretmen, Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Yunanistan'ın Nea Ionia Belediyesi ev sahipliğinde 13-25 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen yaz kampına katılarak ödüllendirildi.

ÖĞRENCİLER ANLAMLI ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİLER

Kampa; Abdurrahman Alaatinoğlu Ortaokulu’ndan Azra İşbilir, Emine Ahmet Uysal Teknik Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Göktuğ Kemal Kaya, Hüseyin Azakoğlu Ortaokulu’ndan Aybüke Miray Ersoy ve Ömer Koca, Milli Eğitim Vakfı Güleç Demirel Ortaokulu’ndan Elif Miray Alparslan, Çınar Berk Basar, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’ndan Ayhan Yağız Ulu, Alanya Özel Hamdullah Eminpaşa İlkokulu’ndan Esen Yaz Yel ile Hacıkadiroğlu Ortaokulu öğretmeni Ali Güngör Yel, Türkler Aynur Hasan Sipahioğlu İlkokulu öğretmeni Bilge Şimşek ve Alanya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Projeler Birimi çalışanı Fazilet Dalkılınç katıldı. Kamp süresince öğrenciler farklı kültürleri yakından tanıma fırsatı bulurken, dostluk ve dayanışmayı güçlendiren çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde yer aldı. Program kapsamında Nea Ionia Belediye Başkanı Panagiotis Manouris, Belediye Başkan Yardımcısı Ioannis Lazaridis ve Atina’daki Alanyalılar Derneği Başkanı George Nouveloglou’nu ziyaret edilerek iki kardeş şehir arasındaki dostluk bağları pekiştirildi. Kampta düzenlenen etkinliklerle hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı bulan öğrenciler, Yunanistan’ın tarihi ve kültürel değerlerini de yakından görme şansı yakaladılar.

‘ULUSLARARASI PROJELERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Yurda dönen öğrenciler ve öğretmenler, aileleri ile birlikte Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, kardeş şehir projelerinin yalnızca iki belediye arasında kurulan resmi ilişkilerden ibaret olmadığını belirterek, "Çocuklarımızın farklı kültürleri yerinde tanıması, yeni dostluklar kurması ve ortak değerler etrafında buluşması geleceğimiz adına büyük önem taşıyor. Kültürel birlik ve karşılıklı anlayış, barışın ve dostluğun en güçlü temelidir. Alanya Belediyesi olarak gençlerimizin dünyaya daha geniş bir pencereden bakmalarını sağlayan bu tür uluslararası projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Sizler, Alanya'nın gönüllü kültür elçileri olarak önemli bir deneyim yaşadınız. Edindiğiniz bilgi ve dostlukların hayatınız boyunca sizlere katkı sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

AİLELERDEN TEŞEKKÜR

Öğrenciler ise kamp boyunca unutulmaz anılar biriktirdiklerini, farklı ülkelerden arkadaşlar edindiklerini ve Yunanistan'da kendilerine gösterilen misafirperverlikten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Aileler de çocuklarının hem kişisel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayan bu anlamlı organizasyonda emeği geçen Alanya Belediyesi ile Alanya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti. Kardeş şehir ilişkilerinin eğitim ve kültürel projelerle güçlenmeye devam edeceği belirtilirken, benzer uluslararası programların önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN