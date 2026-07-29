Alanya'nın sosyal yaşamına ev sahipliği yapan mekanlardan Harbor Restoran, geçtiğimiz akşam anlamlı bir kutlamaya sahne oldu. İş dünyasının sevilen isimlerinden Mustafa Görgülü için yakın arkadaşları tarafından sürpriz bir doğum günü organizasyonu düzenlendi.

Liman manzarasıyla dikkat çeken Harbor Restoran'da gerçekleştirilen kutlamaya Görgülü'nün dostları ve yakın çevresi katıldı. Sıcak ve samimi bir ortamda bir araya gelen davetliler, gece boyunca sohbet ederek keyifli vakit geçirirken, doğum günü kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.

Sürpriz pasta alkışlarla kesildi

Gece için özel olarak hazırlanan doğum günü pastası alkışlar eşliğinde masaya getirilirken, büyük sürpriz karşısında duygulanan Mustafa Görgülü, yeni yaşının ilk dileğini tuttuktan sonra mumlarını üfledi. Davetlilerin hep birlikte söylediği doğum günü şarkısı geceye ayrı bir renk kattı.

Kutlama boyunca dostlarıyla yakından ilgilenen Görgülü, kendisini bu özel gününde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, böylesine anlamlı bir sürprizin kendisi için unutulmaz olduğunu ifade etti.

Keyifli anlar yaşandı

Harbor Restoran'ın şık atmosferinde gerçekleşen organizasyonda davetliler, lezzetli ikramlar eşliğinde uzun süre sohbet etti. Kahkahaların eksik olmadığı gecede çekilen hatıra fotoğrafları da bu özel anı ölümsüzleştirdi.

Mustafa Görgülü'nün yeni yaşını kutlayan dostları, kendisine sağlık, mutluluk ve başarı dolu nice yıllar dilerken, samimi ortamda geçen kutlama Alanya sosyal hayatının güzel buluşmalarından biri olarak hafızalarda yer aldı.(Mehmet TUNÇ)