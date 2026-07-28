Alanya'da sokak hayvanına yönelik şiddet görüntüleri infiale neden oldu. Kızlarpınarı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, apartman sakinleri tarafından düzenli olarak beslenen bir kediye yönelik şiddet anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir çocuk, savunmasız kediyi kuyruğundan tutarak sürükledi. Görüntülerde çocuğun kediyi önce merdiven betonuna çarptığı, ardından havada döndürerek boşluğa fırlattığı görüldü. Yaşanan olay, mahalle sakinleri ve hayvanseverler arasında büyük tepkiye yol açtı.

Ailenin tavrı tepki çekti

Olayın en dikkat çeken yönlerinden biri ise çocuğun yanında bulunan ve anne-babası olduğu değerlendirilen çiftin, yaşananlara herhangi bir müdahalede bulunmaması oldu. Görüntülerde, yetişkinlerin hiçbir tepki göstermeden yollarına devam ettiği öne sürüldü.

"Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamalıyız"

Yaşanan olaya tepki gösteren Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gönüllüsü Hasan Sağlamer, çocuklara küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisinin kazandırılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kızlarpınarı Mahallesi'nde yaşanan olayda bir çocuk, kediyi kuyruğundan tutup çekiştiriyor. Çekiştirme sırasında kedi başını kaldırıma çarpıyor ve sonrasında çocuk kediyi fırlatıyor. Kedi kaçışırken çocuğun anne babası olduğunu düşündüğümüz çift hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Lütfen çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamayı önemseyelim. Bugün masum bir kediye yapılan bu şiddetin yarın nasıl bir şiddete dönüşeceğini hayal bile edemeyiz."

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda vatandaş, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını isterken, hayvan hakları konusunda daha fazla farkındalık oluşturulması çağrısında bulundu.