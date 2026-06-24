Dün gerçekleştirilen konsere çok sayıda vatandaş katıldı. Müzik eğitimi alan öğrenciler, çeşitli enstrümanlarla sahne alarak performanslarını sergiledi ve izleyicilerden büyük alkış aldı. Konserin dikkat çeken isimlerinden biri de saz performansıyla sahneye çıkan Belinay Şanlı oldu. Başarılı performansıyla izleyenlerin beğenisini kazanan Belinay Şanlı, salondan uzun süre alkış aldı.

AİLESİ BELİNAY’I YALNIZ BIRAKMADI

Belinay Şanlı'yı bu özel gününde ailesi de yalnız bırakmadı. Helcavı Yakup'un sahibi Mehmet Şanlı, yeğeni Belinay Şanlı'nın sahnedeki heyecanına ortak olmak için konseri takip etti. Konser sonunda Şanlı ailesi, genç sanatçının başarısını kutlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Gazipaşa'da sanata ve genç yeteneklere verilen önemin bir kez daha gözler önüne serildiği konser, izleyicilerden tam not aldı. (Ramazan ÖZDEMİR)

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR