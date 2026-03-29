Trafikte aniden karşılaşılan radar cezaları artık maziye karışıyor. İçişleri Bakanlığı, sürücülerin korkulu rüyası haline gelen hız denetimlerini şeffaflaştıran kritik bir uygulamayı resmen hayata geçirdi. İller arası radar ve kontrol noktaları, artık bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden hazırlanan online haritayla anbean takip edilebiliyor. Özellikle Alanya ve Antalya hattında her gün seyahat eden binlerce vatandaş, yola çıkmadan önce güzergahlarındaki tüm hız koridorlarını ve denetim noktalarını cihazlarından net bir şekilde görebilecek.

YARIM SAATTE BİR GÜNCELLENİYOR

Devreye alınan bu yeni teknolojik sistem, sürekli yenilenen verilerle çalışarak olası ceza mağduriyetlerinin önüne geçiyor. Harita üzerindeki denetim noktaları her otuz dakikada bir güncelleniyor. Bu kritik yenilikle birlikte, güzergahındaki polis ve jandarma ekiplerinin radarlı ölçümlerini önceden gören sürücülerin "radar tuzağı" iddiaları ve buna bağlı ceza iptali davaları da tarih olacak. Alanya'dan kontağı çeviren bir sürücü, Antalya'daki varış noktasına kadar hangi bölgede hız kontrolü yapıldığını adım adım izleme fırsatı bulacak.

HEDEF SIFIR KAZA VE GÜVENLİ ULAŞIM

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bu hamlenin arkasındaki asıl amaç ise trafik güvenliğini maksimum seviyeye çıkararak ölümcül kazaları engellemek. Sisteme entegre edilen yeni nesil mobil araçlar ve sabit radar cihazları sayesinde kural ihlalleri çok daha uzak mesafelerden tespit edilebiliyor. Ortalama hız koridoru denetimleriyle sürücülerin sadece radar noktasında değil, güzergahın tamamında yasal limitlerde kalması sağlanıyor. Radarın bulunmadığı alanlarda ise emniyet kemeri, direksiyon başında cep telefonu kullanımı ve alkol gibi hayati denetimler tavizsiz bir şekilde sürdürülerek trafikteki riskler en aza indiriliyor.