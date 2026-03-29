Sabah saatlerinde denize açılan A.Y. ve S.Y. isimli vatandaşların rutin balık turu korkunç bir felaketle son buldu. "Aga Yıldız" adlı tekneyle dalgalara doğru ilerleyen ikili, hiç beklemedikleri bir motor arızasıyla denizin ortasında çaresiz kaldı. Motorun aniden susmasıyla birlikte kontrolden çıkan tekne, saniyeler içinde su alarak hızla dibe doğru çekilmeye başladı.

KIZILKULE AÇIKLARINDA ÖLÜM KALIM SAVAŞI

Şiddetli rüzgar ve hırçın dalgaların esir aldığı tekne, akıntıyla birlikte Kızılkule açıklarına sürüklendi. Sulara gömülmeye başlayan teknenin içinde mahsur kalmak üzere olan A.Y. ile S.Y., hayatta kalabilmek için son bir çabayla kendilerini denize bıraktı. Azgın dalgaların arasında kıyıya doğru aralıksız kulaç atan iki arkadaş, verdikleri zorlu yaşam mücadelesini kazanarak karaya sağ salim ulaşmayı başardı.

HURDAYA DÖNEN TEKNE PLAJDA BULUNDU

İkilinin kıl payı ölümden döndüğü şok edici anların ardından, fırtınanın acımasızca dövdüğü balıkçı teknesi doğanın gücüne daha fazla direnemedi. Ciddi boyutta hasar alan ve adeta parçalanan teknenin gövdesi, dalgaların şiddetli etkisiyle bir süre sürüklendikten sonra Soğukkapı Plajı'na vurdu. Alanya kıyılarında yaşanabilecek potansiyel faciaları bir kez daha hatırlatan bu korkutucu olay, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.