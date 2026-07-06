Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çocuklarda ve gençlerde çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren güçlendirmek amacıyla başlattığı eğitim çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere yönelik düzenlenen programlarda; sıfır atık, iklim değişikliği, geri dönüşüm, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yaşam gibi kritik konular masaya yatırıldı. İnteraktif sunumlar, uygulamalı etkinlikler ve eğitici atölyelerle desteklenen programlarda öğrencilerin çevre dostu davranışları günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri amaçlandı.

TEORİDEN PRATİĞE: SIFIR ATIK GÜNLERİ İLE EĞLENEREK ÖĞRENDİLER

Eğitimleri sınıf ortamının dışına taşıyan Alanya Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2026 Yılı Sıfır Atık Yıllık Tema Planı kapsamında okullarda renkli farkındalık etkinliklerine imza attı. Bu kapsamda gerçekleştirilen geri dönüşüm atölyeleri, atık ayrıştırma oyunları, çevre temalı yarışmalar, eğitici istasyon çalışmaları ve çeşitli farkındalık etkinlikleriyle öğrenciler hem eğlendi hem de çevreyi korumanın ve doğal kaynakları verimli kullanmanın önemini uygulamalı olarak öğrendi.

‘ÇEVRE BİLİNCİ SADECE OKULLA SINIRLI KALMIYOR’

Alanya Belediyesi, çevre hareketini yalnızca okullarla sınırlı tutmayarak mahallelerde kadınlara yönelik çalışmalara da hız verdi. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) iş birliğiyle kadınlara yönelik düzenlenen eğitimlerde; evsel atıkların ayrıştırılması, kompost uygulamaları ve geri dönüşümün aile ekonomisine katkıları anlatılarak çevre bilinci toplumun geneline yayıldı.

‘GELECEĞE YAPILAN EN DEĞERLİ YATIRIM’

Sürdürülebilir bir Alanya için projelerine hız kesmeden devam eden Alanya Belediyesi, eğitim ve uygulama odaklı çalışmalarıyla çevre dostu nesiller yetiştirmeyi sürdürüyor. Hayata geçirilen projeler sayesinde binlerce genç, doğaya karşı sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak geleceğe hazırlanıyor.

Kaynak: Alanya Belediyesi/BÜLTEN