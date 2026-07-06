Dünyaca ünlü dans ve müzik ikilisi Ayo & Teo, Alanya'nın eğlence hayatının simge mekanlarından Club Summer Garden sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Yoğun katılımın olduğu gecede ünlü ikili, sahne performansı ve enerjisiyle unutulmaz bir şova imza attı

AMERİKALI kardeşler Ayo ve Teo, milyonlarca kez dinlenen hit parçalarının yanı sıra kendilerine özgü dans koreografileriyle gece boyunca eğlencenin temposunu zirveye taşıdı. Yerli ve yabancı tatilcilerin akın ettiği organizasyonda, sahne önü dakikalar öncesinden dolarken izleyiciler performansa büyük ilgi gösterdi. Işık ve ses şovlarıyla görsel bir şölen sunulan gecede, Ayo & Teo'nun sahneye çıkmasıyla birlikte Club Summer Garden adeta dev bir açık hava festivaline dönüştü. Konuklar, ünlü ikilinin sevilen parçalarına hep bir ağızdan eşlik ederken, gece boyunca dans ederek unutulmaz anlar yaşadı. Alanya'nın yaz sezonunda uluslararası yıldızları ağırlamaya devam eden Club Summer Garden, gerçekleştirdiği organizasyonlarla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı etkinlikler, Alanya'nın gece turizmine de önemli katkı sağlıyor. (Mehmet TUNÇ)