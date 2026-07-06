Alanya Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, üniversite-sanayi-kamu iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sunacak projelerin artırılması konusunda kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Taraflar, Alanya ve Batı Akdeniz Bölgesi'nin potansiyelini daha etkin değerlendirebilmek adına ortak çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Ortak projeler değerlendirildi

Görüşmede, Alanya Üniversitesi'nin akademik bilgi birikimi ile BAKA'nın bölgesel kalkınma vizyonunun bir araya getirilerek bölgeye katma değer sağlayacak projelerin geliştirilmesi ele alındı. Özellikle araştırma-geliştirme faaliyetleri, teknoloji odaklı çalışmalar, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve yenilikçi projelerin desteklenmesi konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Üniversitenin bilimsel altyapısının kamu kurumları ve özel sektörle daha etkin buluşturulmasının hem Alanya'nın hem de Batı Akdeniz Bölgesi'nin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.

Bölgesel kalkınmada üniversitelerin rolü vurgulandı

Toplantıda, yükseköğretim kurumlarının yalnızca eğitim veren kurumlar olmanın ötesinde, bulundukları şehirlerin kalkınmasına yön veren önemli aktörler olduğuna dikkat çekildi. Alanya Üniversitesi'nin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerinin bölgesel kalkınma hedefleriyle uyum içerisinde yürütülmesinin önemine vurgu yapılırken, bu doğrultuda geliştirilecek ortak projelerin bölgenin rekabet gücünü artıracağı belirtildi.

Taraflar, önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği destekli projeler, inovasyon çalışmaları, girişimcilik programları ve sürdürülebilir kalkınma odaklı faaliyetlerde birlikte hareket edilmesi konusunda da görüş birliğine vardı.

İş birliği güçlenerek sürecek

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ile BAKA Alanya İrtibat Ofisi Uzmanı Oğuzhan Ataman'a nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Rektör Sağer, Alanya Üniversitesi'nin bölgesel kalkınmaya katkı sunacak her türlü projeye açık olduğunu belirterek, BAKA ile sürdürülen iş birliğinin önümüzdeki süreçte daha da güçlenerek devam edeceğine inandığını ifade etti.

Gerçekleşen ziyaretin, Alanya Üniversitesi ile BAKA arasında gelecekte hayata geçirilecek ortak projeler açısından önemli bir adım olduğu değerlendirilirken, üniversite-kamu iş birliğinin bölgenin ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişimine katkı sunması hedefleniyor.