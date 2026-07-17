Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Çıralı, yaz aylarında yaşanan nüfus patlamasıyla birlikte altyapı ve sağlık hizmeti krizleriyle mücadele ediyor. Kışın yaklaşık bin kişinin yaşadığı bölgede yaz sezonunda nüfusun 50 bine dayanması, mevcut imkanların yetersiz kalmasına yol açtı. CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, bölgedeki elektrik, iletişim, ulaşım ve sağlık sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyarak acil çözüm çağrısında bulundu.

30 YILLIK ELEKTRİK ALTYAPISI ÇÖKÜYOR

Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada bölgenin temel altyapı eksikliklerine dikkat çeken Kaya, Çıralı'daki elektrik şebekesinin yaklaşık 30 yıl önce kurulduğunu ve günümüzdeki yoğunluğu kaldıramadığını aktardı. Sık sık yaşanan kesintilerin hem bölge halkını hem de turizmcileri mağdur ettiğini belirten Kaya, hatların acilen yer altına alınarak modernize edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, telefon ve internet altyapısındaki yetersizliklerin de giderilerek kesintisiz haberleşme sağlanması gerektiği ifade edildi.

ÇIRALI KAVŞAĞI İÇİN GÜVENLİK UYARISI

Ulaşım güvenliğine dair endişelerini de dile getiren milletvekili, Çıralı Kavşağı'ndaki mevcut dönüş cebinin sürücüler için büyük bir risk oluşturduğunu kaydetti. Bölgede sık sık trafik kazalarının meydana geldiğine işaret eden Kaya, kavşağın Adrasan ve Beldibi'ndeki örneklerde olduğu gibi yeniden projelendirilip güvenli bir yapıya kavuşturulmasını talep etti.

50 BİN KİŞİLİK BÖLGEDE ACİL MÜDAHALE RİSKİ NEDİR?

Turizm sezonunda 50 kat artan nüfusa rağmen Çıralı'da bir aile sağlığı merkezi veya 112 acil sağlık istasyonu bulunmuyor. Olası acil durumlarda ambulansların Kemer ilçe merkezinden sevk edilmesi, bölgenin coğrafi yapısı ve mesafe göz önüne alındığında hayati riskleri beraberinde getiriyor. Tıbbi müdahalelerde kritik olan ilk dakikaların yolda kaybedilmemesi için bölgeye yerinde hizmet verecek bir sağlık biriminin kurulması, hem yerel halkın hem de turistlerin can güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Aykut Kaya da ambulansın Kemer'den gelmesinin yarattığı bu tehlikeye dikkat çekerek, ilgili kurumlardan vakit kaybetmeden aile sağlığı merkezi yatırımı yapmalarını istedi.