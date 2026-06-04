ALANYA Alanya Halk Eğitimi Merkezi’nin Hayat Boyu Öğrenme Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla önemli bir başarıya imza atıldı. Proje kapsamında Alanya’nın dört bir yanında açılan 37 kurs merkezinde 701 farklı kurs düzenlenerek toplam 34 bin kursiyere ulaşıldı. Eğitim faaliyetleri yıl boyunca yoğun katılımla sürdü. Kursiyerlerin yıl boyunca emek, sabır ve özenle hazırladığı el emeği ürünler, Alanya Kültür Merkezi’nde açılan Yıl Sonu Karma Sergisi ile ziyaretçilere sunuldu. Sergide, kursiyerlerin kültürel ve sanatsal üretimlerini yansıtan çok sayıda eser yer alırken, ziyaretçiler çalışmaların çeşitliliğini ve emeğini ilgiyle inceledi.

"ALANYA HALK EĞİTİM MERKEZİ AİLESİNİ YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUZ"

Alanya’nın kültürel ve sanatsal zenginliğine katkı sunan tüm kursiyerler ile sürecin yürütülmesinde görev alan Alanya Halk Eğitimi Merkezi ailesine teşekkür edildi. Alanya Belediyesi tarafından yapılana açıklamada, "Alanya Halk Eğitimi Merkezi’nin Hayat Boyu Öğrenme Projesi kapsamında, şehrimizin dört bir yanında açtığı 37 kurs merkezinde 701 kurs ile tam 34 bin kursiyere ulaşmasının gururunu ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Kursiyerlerimizin yıl boyunca büyük bir emekle, sabırla ve sevgiyle ürettiği harika eserlerin yer aldığı Yıl Sonu Karma Sergisi, Alanya Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı. Alanya’mızın kültürel ve sanatsal zenginliğine değer katan tüm kursiyerlerimizi ve bu başarıda emeği geçen Alanya Halk Eğitimi Merkezi ailesini yürekten tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi