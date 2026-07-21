Alanya'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi ayağından vurularak hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Alanya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında açılan ateş sonucu bir kişi ayağından yaralandı.

Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli kaçtı, jandarma peşine düştü

Silahlı olayın ardından şüpheli olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerinde inceleme yaptı ve delil topladı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, jandarma ekiplerinin soruşturması ve arama çalışmaları sürüyor. Olayın çıkış nedeninin ise yapılacak inceleme ve alınacak ifadelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.