ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Mahmutlar Mesire Alanı uzun süredir atıl durumda. Mesire alanının yıllarca Mahmutlar'ın önemli sosyal yaşam alanlarından biri olduğunu hatırlatan Sönmez, alanın yeniden eski canlılığına kavuşmasını istediklerini ifade etti.

"BELEDİYENİN BURAYI YENİDEN HİZMETE AÇACAĞINA İNANIYORUM"

Alanın daha önce kirada olduğunu, daha sonra belediye bünyesine geçtiğini belirten Sönmez, "Mahmutlar Mahallesi Mesire Alanı'nda her taraf yemyeşil ve oldukça güzel bir doğal alana sahip. Ancak ne yazık ki uzun süredir atıl durumda. Burası daha önce kiradaydı. Belediye alanı yeniden bünyesine kattı. Gördüğüm kadarıyla da burada bazı çalışmalar başlatılmış durumda. Belediyenin burayı yeniden hizmete kazandıracağına inanıyorum. Alanın belediyeye geçmiş olmasından dolayı da büyük mutluluk duyuyorum" dedi.



VATANDAŞLARA ÇEVRE ÇAĞRISI

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Sönmez, mesire alanının temiz tutulmasının önemine vurgu yaparak, "Mahmutlar Mesire Alanı'nı temiz kullanalım ve temiz bırakalım. Çöplerimizi çevreye atmayalım, bu güzel alanı hep birlikte koruyalım" ifadelerini kullandı.

"ESKİ GÜZEL GÜNLERİNE KAVUŞMASINI İSTİYORUZ"

Geçmişte mesire alanında birçok sosyal etkinliğin düzenlendiğini hatırlatan Sönmez, "Eskiden burada mescidimiz, marketimiz ve restoranımız vardı. Mahmutlar Belediyesi döneminde misafirlerimizi burada ağırlıyor, çeşitli etkinlikler ve şenlikler düzenliyorduk. İnşallah en kısa sürede burası eski güzel günlerine kavuşur. O günlerin yeniden yaşanmasını temenni ediyorum. Bu süreçte emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Hep birlikte burayı yeniden eski canlılığına kavuşturacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

ULAŞIM SORUNU İÇİN YENİ YOL TALEBİ

Mesire alanına ulaşımın önündeki en büyük engelin bozuk ve virajlı yol olduğunu dile getiren Sönmez, imar planında yer alan alternatif yolun açılması gerektiğini belirtti. Sönmez, "Buradaki en önemli sorunlardan biri ulaşım. Yol oldukça bozuk ve virajlı. Ulaşımın zor olması nedeniyle vatandaşlar buraya gelmekte güçlük çekiyor. İmar planında yer alan yolun açılması için belediyemize talepte bulunacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde bu yol hizmete açılır ve mesire alanına ulaşım daha kolay hale gelir. Böylece vatandaşlarımız da bu güzel alanı daha rahat kullanabilir" dedi. (Şerife ÇOBAN)